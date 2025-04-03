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Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu: “Az demişler, 800’ü geçseydi...”

03.04.2025 13:05
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CHP kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken beklenen açıklama geldi. Kılıçdaroğlu adaylık sorusuna bu kez net cevap vererek “Hayır efendim. Ben aday değilim…” dedi. Kılıçdaroğlu Olağanüstü Kurultay aday olmadığını net bir şekilde duyururken Kurultay’a da eğer davet geldiyse gideceğini belirtti. İşte detaylar…

Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu: “Az demişler, 800’ü geçseydi...”

CHP Kurultayı, pazar günü genel başkan seçimi için olağanüstü bir şekilde toplanacak. Bir tarafta kayyum iddiaları diğer tarafta eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağı tartışmaları ile başlayan süreç devam ederken beklenen açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olup olmayacağına ilişkin en net açıklamayı sonunda yaptı. Kılıçdaroğlu “Kurultayda aday değilim” diyerek tartışmalara da son noktayı koydu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Kılıçdaroğlu “Bunları söyleyenler keşke bir de bana sorsaydı… Hayır efendim. Ben aday değilim…” dedi. Sarıkaya Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen konuşmayı şu şekilde aktardı:

"SOHBETİMİZE esprili bir şekilde başladık…

Birçok kişinin adaylığı üzerinde tartıştığını, bazılarının aday olacağını söylediğini, bazılarının da 600 imza olmazsa olmayacağını söylediği iddiasında bulunduğunu anımsatınca gülmeye başladı…

“Bunları söyleyenler keşke bir de bana sorsaydı…”

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Sohbetimiz şöyle devam etti:

- Onlar sormamış olabilir ama ben sormak için aradım, aday mısınız?

Kılıçdaroğlu: Hayır efendim. Ben aday değilim…

- Kurultaya gidecek misiniz?

Kılıçdaroğlu: Biliyorsunuz bir süredir Bayram dolayısıyla tatildeyim. Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim.

  • Bu arada aday olmanız için imza toplayanlara kaç imza topladığınızı sorduğunuz, 400 civarında kaldığını öğrendiğinizde de 600’ü bulmaları halinde adaylığı düşüneceğinizi söylediğiniz ileri sürülüyor…

Kılıçdaroğlu: Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari... Az demişler, 800’ü geçseydi...

Bunları söylerken kahkahaları espri olduğunu da kayda geçiriyordu…

HERKES ADAY YAPIYOR

Kimsenin açıp kendisine sormadan hakkında yorumda bulunduğunun altını çizdi…

“Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim…” dedi.

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Sonuç olarak şurası kesin ki Kılıçdaroğlu Olağanüstü Kurultay’da aday değil; Kurultay’a da eğer davet geldiyse gidecek…"Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultay
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