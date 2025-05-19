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Adidas skandalına Mustafa Sarıgül sessiz kalmadı: "Verileri kime sattınız? Derhal açıklamalısınız!"

Adidas'ın Türkiye müşterilerinin verilerinin çalındığını duyurması gündeme bomba gibi düştü. Adidas yetkililerine seslenen CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül tepkisini dile getirip "Adidas bu bilgiler Avrupa’da çalınmıyor. Türkiye’de nasıl çalınıyor? Kim çaldı? Kime sattınız? Açıklayın” dedi.

Adidas skandalına Mustafa Sarıgül sessiz kalmadı: "Verileri kime sattınız? Derhal açıklamalısınız!"

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas'tan müşteri verilerinin çalınması skandalı gündem oldu. Mustafa Sarıgül de bu duruma sessiz kalmadı.

SARIGÜL'DEN ADIDAS'A: BU BİLGİLERİ KİM ÇALDI, HANGİ AMAÇLA ÇALDI? DERHAL AÇIKLAMALISINIZ

Arabada seyrederken Adidas yetkililerine seslendiği bir video paylaşan Mustafa Sarıgül, “Adidas yetkilileri; Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de, İsviçre’de, Danimarka’da bilgiler çalınmıyor da Türkiye’de bilgiler nasıl çalınıyor? Bu bilgileri kim çaldı, hangi amaçla çaldı? Derhal açıklamalısınız.” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

ADIDAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Adidas'tan yapılan açıklamada "Yakın zamanda Adidas’ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirilmiştir" dendi.

HANGİ BİLGİLER ÇALINDI?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.”

kajdlas

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adidas Mustafa Sarıgül
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