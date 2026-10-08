Dünyanın konuştuğu görüntüler! Otoyol cesetlerle doldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken, Rus ordusunun Kramatorsk'ta yolcuları taşıyan otobüse saldırı düzenlediği belirtildi. Bölgeden gelen görüntüler ise dünyayı şoke etti.

30 ÖLÜ, 18 YARALI

Saldırı sonrası otobüste yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

10 BÖLGEDE HASAR MEYDANA GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bugün düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Zelenskiy, Rus ordusunun Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrindeki otobüs durağını güdümlü bomba kullanarak hedef aldığını açıkladı.

Başkent Kiev'e de gece saldırılar düzenlendiğini belirten Zelenskiy, "Rus hava saldırıları nedeniyle 10 bölgede yıkım meydana geldi." bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bugün ve yarın müttefiklerimizle önemli görüşmeler yapılacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır