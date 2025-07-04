Adilcevaz'da traktör şarampole devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Göldüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır