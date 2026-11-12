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Adilcevaz’da dondurucu soğuklarda pancar sökümü devam ediyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde şeker pancarı hasadı, etkili olan yağışlar ve dondurucu soğuklar nedeniyle gecikmeli olarak devam ediyor.Adilcevaz’da şeker pancarı üreticileri, hasat döneminde etkili olan olumsuz hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Adilcevaz’da dondurucu soğuklarda pancar sökümü devam ediyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde şeker pancarı hasadı, etkili olan yağışlar ve dondurucu soğuklar nedeniyle gecikmeli olarak devam ediyor.

Adilcevaz’da şeker pancarı üreticileri, hasat döneminde etkili olan olumsuz hava şartlarıyla mücadele ediyor. Bölgede son günlerde etkisini artıran yağışlar, tarlaların çamurlaşmasına ve iş makinelerinin çalışmasının zorlaşmasına neden olurken, gece saatlerinde yaşanan dondurucu soğuklar da pancar sökümünü olumsuz etkiliyor.

Normal şartlarda belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması beklenen pancar hasadı, hava şartlarının elverişsiz seyretmesi nedeniyle gecikmeli olarak devam ediyor. Özellikle yağışlarla yumuşayan tarım arazilerinde traktör ve pancar söküm makinelerinin ilerlemekte güçlük çekmesi, üreticilerin işlerini daha da zorlaştırıyor.

Üreticiler, bir yandan tarlalarda kalan pancarları hasat etmeye çalışırken diğer yandan hava sıcaklıklarının daha da düşmesi ihtimaline karşı zamanla yarışıyor.
Adilcevazlı çiftçi Mehmet Said Emen, yaşanan gecikmenin hem hasat sürecini uzattığını hem de üretim maliyetlerini artırabileceğini belirtti. Emen, "Hava şartlarının düzelmesini ve pancar sökümünün en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Adilcevaz’da dondurucu soğuklarda pancar sökümü devam ediyor 1

Adilcevaz’da dondurucu soğuklarda pancar sökümü devam ediyor 2

Adilcevaz’da dondurucu soğuklarda pancar sökümü devam ediyor 3

Adilcevaz’da dondurucu soğuklarda pancar sökümü devam ediyor 4

Adilcevaz’da dondurucu soğuklarda pancar sökümü devam ediyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bitlis
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