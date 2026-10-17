HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile bir araya geldi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki pancar üreticileri, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Yurdaer ile bir araya gelerek taleplerini ve beklentilerini dile getirdi.

Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile bir araya geldi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler, pancar alım fiyatlarına ilişkin Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile görüşme gerçekleştirdi.
Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile bir araya geldi 1

BİTLİS'TE ÜRETİCİLERDEN ÖNEMLİ ZİYARET

Gerçekleştirilen görüşmede, pancar üreticilerinin yaşadığı sorunlar, üretim maliyetleri ve alım fiyatlarına ilişkin beklentiler ele alındı. Üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında emeklerinin karşılığını alabilmeleri için pancar alım fiyatlarının üreticiyi mağdur etmeyecek bir seviyede belirlenmesinin önemine dikkat çekti.
Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile bir araya geldi 2

ÇİFTÇİLERİN DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİ MESAJI

Adilcevazlı çiftçiler, şeker pancarı üretiminin bölge ekonomisi ve tarımsal faaliyetler açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade ettiler.

Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Yurdaer ise çiftçilerin dileklerini üst birimlere ileteceğini ifade etti.

Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile bir araya geldi 3

Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile bir araya geldi 4

Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile bir araya geldi 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya’da selin önüne kattığı her şey sürüklendiSakarya’da selin önüne kattığı her şey sürüklendi
Papa XIV. Leo hastaneden taburcu edildiPapa XIV. Leo hastaneden taburcu edildi

Anahtar Kelimeler:
pancar Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.