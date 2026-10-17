Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile bir araya geldi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler, pancar alım fiyatlarına ilişkin Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile görüşme gerçekleştirdi.



BİTLİS'TE ÜRETİCİLERDEN ÖNEMLİ ZİYARET

Gerçekleştirilen görüşmede, pancar üreticilerinin yaşadığı sorunlar, üretim maliyetleri ve alım fiyatlarına ilişkin beklentiler ele alındı. Üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında emeklerinin karşılığını alabilmeleri için pancar alım fiyatlarının üreticiyi mağdur etmeyecek bir seviyede belirlenmesinin önemine dikkat çekti.



ÇİFTÇİLERİN DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİ MESAJI

Adilcevazlı çiftçiler, şeker pancarı üretiminin bölge ekonomisi ve tarımsal faaliyetler açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade ettiler.

Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Yurdaer ise çiftçilerin dileklerini üst birimlere ileteceğini ifade etti.