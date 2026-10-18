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2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı atıldı!

Adana'da gece saatlerinde yaşanan olayda 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu bir eve el yapımı patlayıcı atıldı. Evde camlar ve kapılar kırılırken kimsenin zarar görmemesi sevindirdi. Olayı gerçekleştirenler için arama çalışmaları başlatıldı.

2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı atıldı!

Adana'da bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlamada yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

2 si çocuk 5 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı atıldı! 1

CAMLAR, KAPILAR KIRILDI

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1697 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Ali T.’nin evinin kapısına el yapımı patlayıcı (EYP) attıktan sonra kaçtı. Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırılırken, içeride bulunan 2’si çocuk 5 kişi panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 si çocuk 5 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı atıldı! 2

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 5 kişinin sağlık kontrolünü yaptı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

2 si çocuk 5 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı atıldı! 3

2 si çocuk 5 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı atıldı! 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana El yapımı patlayıcı (EYP)
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