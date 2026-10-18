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Sel kabusu devam ediyor! Pendik'te iki kişi sulara kapıldı

İstanbul'da günlerdir devam eden şiddetli sağanak etkisini dün gece de gösterdi. Pendik'te bir araçtaki 3 kişi sele kapıldı. Biri kendi imkanlarıyla dala tutunarak kurtulurken 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sel kabusu devam ediyor! Pendik'te iki kişi sulara kapıldı

Pendik'te etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Sel kabusu devam ediyor! Pendik te iki kişi sulara kapıldı 1

SAĞANAK YİNE SELE DÖNÜŞTÜ

Akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü.

Mahalle içerisinden geçen ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu otomobille suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sel kabusu devam ediyor! Pendik te iki kişi sulara kapıldı 2

BİRİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTARILDI

Otomobilde bulunan kişilerden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulurken, D.A. ile F.D. akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşınan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Ekipler, diğer 2 kişi ile otomobilin akıntıya kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine üç farklı yerde aynı anda arama yaptı.

Sel kabusu devam ediyor! Pendik te iki kişi sulara kapıldı 3

Olayın meydana geldiği yerin İstanbul-Kocaeli il sınırında kalması nedeniyle bölgeye Kocaeli Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de sevk edildi.

"DALA TUTUNARAK KURTULDUĞUNU SÖYLEDİ"

Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi muhtarı Ahmet Özyurt, gazetecilere, olayın Kadıllı Mahallesi ile Göçbeyli Mahallesi arasında meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin aramaları sürdürdüğünü söyledi.

Sel kabusu devam ediyor! Pendik te iki kişi sulara kapıldı 4

Yaralı kurtulan kişinin durumunun iyi olduğunu belirten Özyurt, şöyle konuştu:

"Olayda hafif yaralanan kişinin bize anlattığı şöyle, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı’na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel İstanbul Pendik
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