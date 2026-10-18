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Gaziantep'te 2 farklı kaza: Toplam 21 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde farklı noktalarda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 21 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 2 farklı kaza: Toplam 21 yaralı

İlk kaza, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.D. kontrolündeki 80 AHV 272 plakalı otomobil ile aynı yönde hareket halinde olan D.M.K. yönetimindeki 07 AHF 020 plakalı otomobil çarpıştı.

Gaziantep te 2 farklı kaza: Toplam 21 yaralı 1

GAZİANTEP'TE ART ARDA KAZALAR

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 9 kişi, yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep te 2 farklı kaza: Toplam 21 yaralı 2

İKİNCİ KAZADA 12 YARALI

İkinci kaza ise kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, S.A. idaresindeki 46 AOR 403 plakalı panelvan tipi araç, kontrolden çıktıktan sonra savrularak yan yattı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri her 2 kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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