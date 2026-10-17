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Vali Gül'den açıklama! "İstanbul'da pazartesi günü okullar açık!"

İstanbul Valisi Davut Gül'den İstanbul'da beklenen sağanak yağışla ilgili değerlendirme geldi. Vali Gül bugün ve yarın yağış beklenen İstanbul'da pazartesi günü okulların açık olacağını da açıkladı.

Vali Gül'den açıklama! "İstanbul'da pazartesi günü okullar açık!"
Doğukan Akbayır

İstanbul'da bugün ve yarın beklenen sağanak yağışlarla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’daki incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

DERE YATAĞINDAKİ YAPILAR YIKILACAK

Vali Gül açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak.
  • Bugün ve yarın yağış var. Ama çok büyük beklemiyoruz. Yağış olacak. Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması olabilir. Toprak kayması ve binaların çökme riski var.
  • Binaların çökmesi ile ilgili kendi binasında risk görenleri misafir etmeye hazırız. Birkaç gün şüphesi olan herkesi bekliyoruz.

"PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR AÇIK"

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Davut Gül sağanak yağış
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