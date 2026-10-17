Vali Gül'den açıklama! "İstanbul'da pazartesi günü okullar açık!"

İstanbul'da bugün ve yarın beklenen sağanak yağışlarla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’daki incelemelerinin ardından açıklama yaptı.
DERE YATAĞINDAKİ YAPILAR YIKILACAK
Vali Gül açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak.
- Bugün ve yarın yağış var. Ama çok büyük beklemiyoruz. Yağış olacak. Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması olabilir. Toprak kayması ve binaların çökme riski var.
- Binaların çökmesi ile ilgili kendi binasında risk görenleri misafir etmeye hazırız. Birkaç gün şüphesi olan herkesi bekliyoruz.
"PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR AÇIK"
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