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Ayazağa’da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor: Jandarma ekipleri de destek veriyor

İstanbul Sarıyer’de sağanak yağışın ardından meydana gelen selin izlerini silmek için başlatılan temizlik çalışmaları bugün de devam ediyor.

Ayazağa’da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor: Jandarma ekipleri de destek veriyor

İstanbul Sarıyer’de sağanak yağışın ardından meydana gelen selin izlerini silmek için başlatılan temizlik çalışmaları bugün de devam ediyor. Sahada görev alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD gönüllüleri temizleme çalışmalarına destek veriyor.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından selin yaşandığı Sarıyer Ayazağa’da temizlik çalışmaları sürüyor. Selden etkilenen noktalarda yürütülen çalışmalarla, yağışın ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesi amaçlanıyor. Bölgede biriken çamur ve balçığın temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken, sahada görev alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri ve AFAD gönüllüleri de selin izlerinin silinmesi için yürütülen temizlik çalışmalarına destek veriyor. Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar ile gönüllüler günün erken saatlerinden itibaren selden zarar gören ev ve iş yerlerinde biriken çamur ve atıkları temizliyor.

"O AN ANLATILACAK GİBİ DEĞİL, BÜYÜK BİR FELAKET YAŞADIK"

Jandarma personelinin ve AFAD gönüllülerinin çalışmalarından memnuniyetini belirten bölge halkı, felaket günü yaşadıklarını anlattı. Bölge sakinlerinden Murtaza Yılmaz, "O gün çok felaketti. Bir anda ne yapabileceğimize karar veremedik. Çok kararsız kaldık. Bir anda suların yükselmesiyle, mal varlığını kurtarmaya çalışırken bir anda kendi canımızı kurtarmak için çok uğraştık. Yaşlılarımız vardı, annem, teyzem var. Onları kurtarmaya çalıştık, önce dışarı çıkardık. Bodrum katlarda yaşayan komşularımız vardı. Onlara yardıma gittik, evlerini boşaltmaya. Sular cam seviyesine çıkmıştı. Onları çıkarmaya çalıştık. Baya bir zorluk yaşadık. Su arabanın tekerlerini geçmeye başladı. Tedirgin olduk. Eşyalar dışarıya çıkmaya başladı. O an anlatılacak gibi değil, büyük bir felaket yaşadık. Askerimiz de sağolsun destek oluyor, geldiler. Çok kötü bir gündü. Şu an daha iyiyiz rahatız" diye konuştu.

"İŞTEN DÖNEN EŞİMİ MEYDANDA KEPÇELER KURTARDI"

Mahalle sakinlerinden Nurşen Danışmaz da felaket günü çok korktuklarını belirterek, "Yağmur çok yağmaya başladı. Eşim işteydi. Akşam saat 5’te işten çıkmıştı, 11’de eve geldi. Onu meydanda kepçeler kurtarmış. Biz de evde çocuğumla çok korktuk. Marketin önünde rögar patladı, havaya sular çıktı. Camdan bakıyorduk, korkmaya başladık. Bazıları evlerden gitti, biz gidemedik. Gidecek yerimiz yoktu. Nereye gidecektik, gidemedik. Öyle bekledik, bekledik. Sular çoğaldıkça korktuk. Biraz dışarı çıktık ama yine eve döndük. Çok zarar ziyan oldu. Işığımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Karanlıkta durduk, meydandan tüp aldık. Karanlıkta oturduk. Mum da vardı, yaktık" şeklinde konuştu.

Ayazağa’da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor: Jandarma ekipleri de destek veriyor 1

Ayazağa’da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor: Jandarma ekipleri de destek veriyor 2

Ayazağa’da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor: Jandarma ekipleri de destek veriyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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