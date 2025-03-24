Adile Naşit’e çirkin ithamlarda bulunmuştu! Hakaret eden kişi hakkında karar çıktı!

Sosyal medyada kendisini “hoca” olarak tanıtan Ebubekir Sıddık Kaya, 16 Şubat 2025’te yaptığı bir paylaşımda Adile Naşit’in mezarından çığlıklar geldiğini söylemişti. Kaya,"Mezarı bir açıyorlar, nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar. Bir müftü her gün mezarlıktan bir çığlık duyuyor. En son gidip bakıyor ki çığlık Adile Naşit’in mezarından geliyor. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler. Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal’ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit’i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni." demişti.

Adile Naşit’in yeğeni Necip Naşit Özcan, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. “Kişinin hatırasına hakaret” suçlamasıyla yapılan şikayette, Kaya hakkında bir an önce soruşturma başlatılarak dava açılması talep edilmişti.

AYLAR SONRA KARAR ÇIKTI!

Ekol TV’den Elyesa Karatepe’nin özel haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu inceleyerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılık, Kaya’nın sözlerinin hukuki anlamda suç unsuru taşımadığını belirtti. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, hakaret suçunun ancak birinci ve ikinci derece akrabalar tarafından şikayet edilebileceği ve bu durumda da belirli şartların sağlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, açıklamaların hukuki olarak hakaret kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilerek dosyanın kapatılmasına hükmedildi. Kararda, “Şüpheli hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” ifadesine yer verildi.

ALİ SUNAL DA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU!

Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal da Ebubekir Sıddık Kaya'nın "Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal’ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize," sözleri nedeniyle babasının aziz hatırasına büyük saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.