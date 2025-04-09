Adım adım ABD-İran savaşına! 'Ya müzakere ya bedel!' açıklamasına Tahran'dan sert misilleme... Avrupa'yı vuracak füzeler Irak'ta!

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakereler konusunda değerlendirmede bulunmuştu. Leavitt, İran'ı müzakere etme konusunda doğrudan tehdit etmişti. Beyaz Saray'ın bu sert açıklamasına İran'dan çok sert bir misilleme geldi. Dünya ABD-İran savaşına adım adım sürüklenirken yaşanan hayati gelişmeler savaşın kaderini tayin edecek. İşte tüm gelişmeler!

"YA MÜZAKERE YA BEDEL"

ABD'li sözcü, "Başkan Trump, açık bir şekilde İran'a bir seçim yapmaları gerektiğini söyledi; ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz. Eğer diplomasi yoluyla anlaşmaya varmayı tercih etmezlerse, ki biz bu yönde ilerlediklerini görüyoruz, bunun ciddi sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Trump'ın İran'a bazı yaptırımlar getirdiğini, ancak bununla beraber müzakere yaparak bir anlaşma sağlama yönünde de alan açtığını söyleyen Leavitt, doğrudan müzakerelerin seyrine göre hareket edeceklerini dile getirdi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran ile doğrudan görüşmeleri yürütmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran ile doğrudan görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "İran ile doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. (12 Nisan) Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." demişti.

İRAN AVRUPA'YI VURACAK FÜZELER YERLEŞTİRDİ

Nefes'in İngiliz Times gazetesinden çevirdiği habere göre, ABD'nin olası saldırısına karşı hazırlık yapan İran Devrim Muhafızları, Irak'taki müttefiklerine ilk kez Avrupa'yı vurabilecek karadan karaya uzun menzilli füzeler verdi.

Bölgeden kaynaklar, bir yandan ABD'yle masaya oturmaya hazırlanan İran'ın bir yandan da bölgede askeri kapasitesini artırmak için Irak'taki militanlara ağır silah sevkiyatı yaptığını aktardı.

Kaynaklara göre İran, Gazze'deki savaş, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi ve Lübnan Hizbullahı'na düzenlenen saldırılar nedeniyle zayıflayan direniş eksenini güçlendirmek için uğraşıyor.

Bir istihbarat yetkilisi, Irak'a geçen hafta gönderilen seyir füzesi Kudüs 351 ve balistik füze Cemal 69'in yanı sıra Avrupa'yı vurabilecek uzun menzilli füzelerin de Irak'ta konuşlandırıldığını söyledi.

Reuters'a konuşan Irak'taki Şii örgütlerden yetkililer, ABD'nin İran'a yönelik saldırısını önlemek için silahsızlanmaya hazır olduklarını belirtmişti.

İran'ın ise Irak'taki örgütlerin savaşa devam etmesinden yana olduğu belirtiliyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır