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Adıyaman Besni’de huzur uygulaması

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde "Türkiye Huzurlu Sokaklar Uygulaması" kapsamında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda, kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla 7 park ve bahçe, 6 umuma açık yer, 77 araç ve 430 şahıs kontrol edildi.

Adıyaman Besni’de huzur uygulaması

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Türkiye huzurlu sokaklar uygulaması" kapsamında, ilçe genelinde geniş çaplı denetimler yapıldı.

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Gerçekleştirilen uygulamalarda, 7 park ve bahçe, 6 umuma açık yer, 77 araç ve 430 şahıs denetlendi.

Denetimlerde 2 şahsın üzerinde kesici alet ele geçirilirken, kabahatler kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca 2 araca, karayolları trafik kanununun çeşitli maddeleri uyarınca toplam bin 986 TL para cezası kesildi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman Besni
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