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Adıyaman besni ilçesinde kaza sonucu yaralanmalar

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kaza meydana geldi. Olayda üç kişi yaralandı.

Adıyaman besni ilçesinde kaza sonucu yaralanmalar

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Besni ilçesi Şambayat Beldesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen 27 SV 242 plakalı hafriyat kamyonu, M.K. yönetimindeki 02 AER 717 plakalı otomobile çarptı.

Adıyaman besni ilçesinde kaza sonucu yaralanmalar 1

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan A.K., F.K. ve S.K. yaralandı. Otomobil sürücüsü M.K. kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Besni sağlık
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