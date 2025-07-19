Adıyaman’da 100 depremzede çiftin nikahı kıyıldı

Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın ardından Adıyaman’da da genç çiftler evlendirildi. Türkiye Diyanet Vakfı, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Konya ve Adıyaman Müftülüklerinin iş birliğinde depremzede 100 çift için toplu nikah ve düğün töreni yapıldı. "Adıyaman’da depremin yaralarını sarıyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen nikah törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, nikahı kıyılan çiftlerin şahitliğini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve protokol üyeleri yaptı. Nikah sonrasında genç çiftlere hediyeler verildi.

VALİ ETKİNLİKTE KONUŞTU

Adıyaman Valisi Osman Varol yaptığı konuşmada, "Biz ayağa kalkarken bize yapılan bu katkı, bugün buradaki gençlerimizin sevindirilmesi, evliliklerine, yuva kurulmasına vesile olması da ayrıca büyük afetten sonra Adıyaman’ımıza yapılan çok büyük bir hayırdır. Asırlar geçse de, nesiller geçse de inşallah unutulmayacaktır. Ben Adıyaman halkı adına da kendilerine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

ERBAŞ: "BİR SÜNNETİ İCRA EDİYORUZ HEP BİRLİKTE"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, "Gençlerimizin velimesine katıldık, düğün merasimine katıldık. Bir sünneti icra ediyoruz hep birlikte. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam’ın ‘Evlilik benim sünnetimdir. Nikah benim sünnetimdir’ diye buyurduğu o sünnetini gerçekleştiriyoruz şu anda. Aile toplumumuzun bel kemiği. Ülkemizde milyonlarca aile var. 25 milyon civarında aile var. Bu akşam 100 aile daha kuruluyor burada. Ne mutlu bize, ne mutlu Adıyamanlı kardeşlerimize. Ben kardeşlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır