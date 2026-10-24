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Adıyaman’da 2’nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adıyaman’da, oturdukları 2’nci kattaki evin penceresinden düşen M.S. (6) ağır yaralandı.

Adıyaman’da 2’nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Olay akşam saatlerinde Yenipınar Mahallesi’nede meydana geldi. İddiaya göre, 2’nci kattaki evlerinde oynadığı sırada dengesini kaybeden M.S. pencereden yola düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2’NCİ KATTAN DÜŞEN ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman çocuk
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