Adıyaman'da acı olay! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay, Cirit Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan D.G.’den haber alamayan yakınları şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri tarafından polis gözetiminde kapı açıldı. Eve giren ekipler D.G.’yi yerde yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede D.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından D.G.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır