HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Adıyaman'da acı olay! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan ve kendinden bir süredir haber alınamayan D.G. adlı erkek, evinde ölü bulundu.

Adıyaman'da acı olay! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay, Cirit Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan D.G.’den haber alamayan yakınları şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri tarafından polis gözetiminde kapı açıldı. Eve giren ekipler D.G.’yi yerde yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede D.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından D.G.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"
Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandıTuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den istifa etti, "Yeni Parti"yi kurdu

CHP'den istifa etti, "Yeni Parti"yi kurdu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.