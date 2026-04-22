Adıyaman'da baraja giren 89 yaşındaki yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti

Adıyaman'da Atatürk Barajı'na girerek suda boğulan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. 89 yaşındaki adamın cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Fidan

Edinilen bilgilere göre, Ürgüç köyü yakınlarında 89 yaşındaki Abuzer Tanrıverdi, Atatürk Barajı'na girdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Tanrıverdi, su içerisinde kayboldu.

89 YAŞINDAKİ ADAM BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU

İhbar üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylüler tarafından sudan çıkarılan Tanrıverdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tanrıverdi'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

