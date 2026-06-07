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Bankette duran otomobile çarpan araç hurdaya döndü: 6 yaralı

Kırıkkale'de arıza nedeniyle bankette duran otomobile başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından maddi hasarlı iki araç da otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bankette duran otomobile çarpan araç hurdaya döndü: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. yönetimindeki 26 PS 612 plakalı otomobil, arıza nedeniyle bankette duran A.D. idaresindeki 52 ACH 322 plakalı otomobile çarptı.

Bankette duran otomobile çarpan araç hurdaya döndü: 6 yaralı 1

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile 4 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından maddi hasarlı iki araç da otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale kaza
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