Adıyaman’da çatışanlara ağır darbe

Edinilen bilgilere göre, 16 Ekim 2026 tarihinde Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, yüksek sesli müzik nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüş olayda koluna saçma isabet etmesi sonucu yaralanan 2 kişi ile darp sonucu yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olay sonrası 38 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Olayın ardından çatışmaya karıştığı öne sürülen taraflarla bağlantılı kaçak yapılar için yıkım çalışması gerçekleştirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede iş makineleriyle yapılar yıkılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır