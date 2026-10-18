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Anamas Dağı beyaz gelinliğini giydi

Konya’nın Beyşehir ilçesinin simgelerinden Anamas Dağı’nın zirvesi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Anamas Dağı beyaz gelinliğini giydi

Konya ve Isparta il sınırları içerisinde yer alan Anamas Dağı’nın 2 bin 998 metre rakımlı zirvesi, bölgede etkili olan yağışların ardından mevsimin ilk karını gördü. İlçe genelinde yağmur etkisini gösterirken yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde güne başlayan Beyşehirliler, Anamas Dağı’nın karla kaplanan zirvesiyle karşılaştı. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Anamas Dağı’nın beyaza kaplanan zirvesi, doğa tutkunlarının ve manzara meraklılarının ilgisini çekti. Mevsimin ilk karıyla birlikte Anamas Dağı, Beyşehir’de kışın habercisi olan görüntüler arasında yerini aldı.

Anamas Dağı beyaz gelinliğini giydi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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