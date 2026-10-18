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Mardin’de iki grup arasında kavga: 6 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Mardin’de iki grup arasında kavga: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi’ndeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Genco D. (20), Cemil D. (19), Abdullah O. (53), Resul D. (46), Hasan A. (43) ve Mehmet A. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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