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Karayolundaki parke taşına çarpan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, alt yapı çalışmaları sonrası karakoluna uyarı amacıyla bırakılan kilitli parke taşına çarpan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Karayolundaki parke taşına çarpan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Flamingo Yolunda yapılan alt yapı çalışmaları sonrasında rögar kapağının yanına uyarı amacıyla kilitli parke taşları indirildi. Daha sonra buradan geçen Eymen S., idaresindeki motosiklet, karayolu ortasındaki kilitli parke taşına çarparak devrildi. Meydana gelen kazada Eymen S., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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