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Adıyaman’da çocukların hayalleri gerçekleştirildi

Adıyaman’da çocukların hayal edipte alamadıkları oyuncak veya materyaller alınarak, hayalleri gerçekleştirildi.Adıyaman’da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü’nün desteğiyle 120 öğrenciye hayaller yazdırıldı ve birer tanesi gerçekleştirildi.

Adıyaman’da çocukların hayalleri gerçekleştirildi
Çiğdem Sevinç

Adıyaman’da çocukların hayal edipte alamadıkları oyuncak veya materyaller alınarak, hayalleri gerçekleştirildi.

Adıyaman’da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü’nün desteğiyle 120 öğrenciye hayaller yazdırıldı ve birer tanesi gerçekleştirildi. Ayrıca okuldaki diğer bin 200 öğrenciye de küçük hediyeler verildi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa Okul müdürü Osman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kenan Özcan, Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü Başkanı Fehmi Turgay Baş ve Eşi Seda Baş, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Adıyaman’da çocukların hayalleri gerçekleştirildi

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Sınıf Öğretmeni Saadet Yolun’un projesi olan program, öğretmen ve öğrencilerin gökyüzüne balonlar uçurarak sona erdi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Okul müdürü Osman Kılınç, çocukları hayallerinin gerçek olması, yüzlerinin gülmesinin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, hiçbir zaman hayal kurmaktan vaz geçmemelerini istedi.

Okul Müdürü Kılınç, "Eğitimin sadece okuma yazmadan ibaret olmadığını bugün bir kez daha gördük. Çocuklarımızın tebessüm etmesi bile dünyalara bedel. Bu güzel projeyi planlayan ve başarı ile uygulayan Saadet Yolun ve değerli sponsorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

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Adıyaman
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