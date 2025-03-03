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  4. Adıyaman’da feci kaza: Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’da feci kaza: Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 3 yaralı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.03.2025 20:21
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Adıyaman’da feci kaza: Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Çelik köyü yakınlarında Nazım Kaya idaresindeki 38 VH 488 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

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Kazada sürücü Nazım Kaya ile otomobilde bulunan Baran Kaya (24) hayatını kaybederken, Gaffar Kaya ve Mehmet Kaya yaralandı.

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Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazada hayatını kaybeden Baran Kaya’nın cenazesi ise jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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