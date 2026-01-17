HABER

Adıyaman'da husumetli gruplar arasında kavga

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mesut A. ve Ramazan A., yaralandı.

Adıyaman'da husumetli gruplar arasında kavga

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki gurup arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Ramazan A. ile Mesut A.'ya isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüphelileri yakalamak için hareket geçen polis, olayla ilgi soruşturmaya devam ediyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

