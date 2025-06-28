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Adıyaman'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi öldü

Adıyaman’da, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi öldü

Adıyaman'da alınan bilgiye göre, Mehmet Erdoğan idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araç, Samsat-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Engin Büyükfırat yönetimindeki 02 ADR 588 plakalı otomobille çarpıştı.

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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı. Mehmet Erdoğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Adıyaman
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