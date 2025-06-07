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Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman merkez Flamingo Yolu Eğriçayı Köprüsü yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Barış G., isimli bir kişi bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman kavga bıçak
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