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Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı ve usturalı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

05.03.2025 19:54
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Adıyaman’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve usturalı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı ve usturalı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Kavgada şahıslar birbirine bıçak ve usturalarla saldırdı. Kavga esnasında 3 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralıdan 1’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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