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Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, Adıyaman merkezde bulunan Türmüz konutları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Taraflar arasındaki gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLAN 2 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan kurşunlar, M.A. (39) ve A.A.'ya (32) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman silahlı kavga
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