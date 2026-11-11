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Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türmüz konutları yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Adıyaman da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı 1

İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Kavgada kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği M.A. (39) ve A.A. (32) yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kavga
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