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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı; 1’i ağır 6 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı; 1’i ağır 6 yaralı

Adıyaman'da sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gölbaşı karayolu üzerindeki kavşakta çarpıştı. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Kemal Ş., Özcan Ş., Mehmet Emin G., Bilge G., Yağmur G. ve Cumali G. yaralandı.

KAZADA 1’İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Kemal Ş.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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