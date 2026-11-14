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Mersin’de 'torbacı' operasyonu; 10 tutuklama

Mersin’de, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Mersin’de 'torbacı' operasyonu; 10 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Mersin’de torbacı operasyonu; 10 tutuklama 1

'TORBACI' OPERASYONU; 10 TUTUKLAMA

Ekipler, kimliklerini belirlediği 11 şüphelinin yakalanması için saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mersin’de torbacı operasyonu; 10 tutuklama 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin
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