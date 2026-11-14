Mersin’de 'torbacı' operasyonu; 10 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

'TORBACI' OPERASYONU; 10 TUTUKLAMA

Ekipler, kimliklerini belirlediği 11 şüphelinin yakalanması için saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır