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Bakan Tekin, Nepal Eğitim Bakanı ile anaokulu ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nepal Eğitim ve Spor Bakanı Sasmit Pokharel ile Antalya’da 15 Temmuz Şehitler Anaokulu’nu ziyaret etti. COP31 sürecinde gündeme gelen çevre bilinci ve sürdürülebilirlik çalışmalarının da incelendiği ziyarette öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Bakan Tekin, Nepal Eğitim Bakanı ile anaokulu ziyaret etti

Muratpaşa ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Anaokulu’na gerçekleştirilen ziyarete Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanı sıra Nepal Eğitim ve Spor Bakanı Sasmit Pokharel, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş de katıldı. Okulda öğretmenler ve velilerle sohbet eden Bakan Tekin, öğretmenlere herhangi bir ihtiyaçlarının veya eksiklerinin olup olmadığını sordu. Ziyaret sırasında öğrenciler, heyete halk oyunları gösterisi sundu. Öğrencilerin gösterisini izleyen Bakan Tekin, daha sonra okulun farklı bölümlerini gezdi.

Bakan Tekin, Nepal Eğitim Bakanı ile anaokulu ziyaret etti 1

MİNİK ÖĞRENCİYLE KUCAKLAŞTI

Anaokulundaki atölyeleri ve fide yetiştirme alanını ziyaret eden Bakan Tekin, burada yürütülen çalışmaları inceledi. Atölyelerde sergilenen sıfır atık projelerine göz atan Bakan Tekin, fide alanında domates fidesi diken öğrencilerden biriyle kucaklaştı. Öğrencilerin doğayla iç içe gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyen heyet, okulun etkinlik alanlarını da dolaştı.

Bakan Tekin, Nepal Eğitim Bakanı ile anaokulu ziyaret etti 2

ISPANAKLI GÖZLEME İKRAM EDİLDİ

Ziyaret sırasında Bakan Tekin ve beraberindeki heyete ıspanaklı gözleme ve çay ikram edildi. İkramın ardından kendisine çiçek takdim edilen Bakan Tekin’in okul ziyareti sona erdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nepal yusuf tekin
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