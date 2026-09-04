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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Tekağaç köyü yakınlarında meydana geldi. M.B. idaresindeki 02 FD 673 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki 02 KK 952 plakalı otomobil çarpıştı.
Adıyaman da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı 1

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler M.B. ve A.T. ile her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adıyaman da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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