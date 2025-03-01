HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman'da kahreden olay! Polis memuru intihar etti

Adıyaman'da kahreden olay! Polis memuru intihar etti

01.03.2025 22:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti. Polis memurunun cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kahreden olay! Polis memuru intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde ikamet eden Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim A., iddiaya göre girdiği bunalım sonucu beylik tabancası yaşamına son verdi.

AW403347_02

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Elon Musk 14'üncü kez baba oldu! Bebeğinin ismi...Elon Musk 14'üncü kez baba oldu! Bebeğinin ismi...
Trump-Zelenskiy tartışması gündemde! AB'den ilk missilleme geldi: YasaklandıTrump-Zelenskiy tartışması gündemde! AB'den ilk missilleme geldi: Yasaklandı
Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'e komik transfer teklifi! Real Madrid rakamı görür görmez masadan kalktı

Arda Güler'e komik transfer teklifi! Real Madrid rakamı görür görmez masadan kalktı

Okan Buruk, Jose Mourinho'ya yaptığı hareket sonrası bin pişman oldu!

Okan Buruk, Jose Mourinho'ya yaptığı hareket sonrası bin pişman oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demir yumruğumuzu daima hazır bulunduruyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demir yumruğumuzu daima hazır bulunduruyoruz"

Nakil için sıra bekliyordu! İftar için horoz keserken hayatını kaybetti

Nakil için sıra bekliyordu! İftar için horoz keserken hayatını kaybetti

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 'Ramazan' açıklaması tepkiye neden oldu! Soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 'Ramazan' açıklaması tepkiye neden oldu! Soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye yeni bir tarih yazıyor"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye yeni bir tarih yazıyor"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.