Adıyaman'da kahreden olay! Polis memuru intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde ikamet eden Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim A., iddiaya göre girdiği bunalım sonucu beylik tabancası yaşamına son verdi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır