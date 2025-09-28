Adıyaman'da kamyon yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki bir kamyon alev aldı. Olay, Sorgun mezrasında meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşlar durumu hemen ihbar etti. İtfaiye ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Ancak kamyonda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)