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Adıyaman’da otluk alan yangını 200 arı kovanını kül etti

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, arı kovanlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Yangında yaklaşık 200 arılı kovan yanarken, binlerce arı telef oldu.

Adıyaman’da otluk alan yangını 200 arı kovanını kül etti

Yangın, Gerger ilçesine bağlı Çamiçi köyü Çet Mezrası'ndaki Çet Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Adıyaman’da otluk alan yangını 200 arı kovanını kül etti 1

OTLUK ALANDA KORKUTAN YANGIN

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kovanlardan çıkan arıların yoğun saldırısı nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşadı. Bunun üzerine arıcılar koruyucu kıyafetlerini giyerek kovanların bulunduğu alanda söndürme çalışmalarına destek verdi.
Adıyaman’da otluk alan yangını 200 arı kovanını kül etti 2

200 ARI KOVANINI KÜL OLDU

Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, 5 arıcıya ait yaklaşık 200 arılı kovan yandı. Kovanların içerisindeki binlerce arı telef olurken, henüz hasadı yapılmayan ballar da alevler arasında kaldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Adıyaman arı kovanı
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