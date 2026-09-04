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Özgür Özel Tekirdağ’da halka seslendi: "Hep beraber yürüyoruz"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Halka seslenen Özel, "Hep beraber yürüyoruz" dedi.

Özgür Özel Tekirdağ’da halka seslendi: "Hep beraber yürüyoruz"

Süleymanpaşa’daki korteje katılan Özgür Özel, daha sonra Hasan Ali Yücel Meydanı’nda düzenlenen halk buluşmasına geçti. Özel’in konuşması öncesinde Yeni Parti’ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile 3 belediye başkanına parti rozeti takıldı.
Özgür Özel Tekirdağ’da halka seslendi: "Hep beraber yürüyoruz" 1

ÖZGÜR ÖZEL TEKİRDAĞ'DA

Rozet takma töreninin ardından vatandaşlara hitap eden Özel, "Tekirdağ'da sarsılmaz bir inançla Yeni Parti'ye görülmemiş bir destek, görülmemiş bir ilgi, görülmemiş bir heyecan var. Tekirdağ nasıl değişimin başkenti olduysa, Yeni Parti'nin de başşehirlerinden bir tanesi. Hep beraber yürüyoruz, hep beraber" dedi.
Özgür Özel Tekirdağ’da halka seslendi: "Hep beraber yürüyoruz" 2

HALKA SESLENDİ

Trakya ziyaretleri kapsamında 3 gün boyunca bölgede çeşitli temaslarda bulunacağını ifade eden Özel, "3 gün boyunca önce memleketim Manisa'ya bir hızlı gittim. Sonra memleketim bildiğim Tekirdağ, yarın Edirne, sonra Kırklareli'ye. Siz akrabalarımla, siz güzel gözlü, güzel yüzlü, açık alınlı, kalbi tertemiz; kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Trakyalı hemşehrilerimle, Rumeli hemşehrilerimle kucaklaşmaya geldim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
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