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Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı TOKİ konteyner kent girişinde İbrahim Sözdemir idaresindeki otomobil ile Erdem Akkuş (36) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erdem Akkuş ile otomobilde yolcu olarak bulunan Celal Eymen Sözdemir ve Naile Doğan yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Erdem Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akkuş'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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