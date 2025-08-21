Adıyaman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde, Zeynel U. idaresindeki otomobil ile Özcan A., idaresindeki kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır