Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyü yolunda Mahmut B. idaresindeki 02 AY 526 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrilerek takla attı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır