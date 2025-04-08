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Adıyaman'da park halinde motosiklet çalındı

Adıyaman’da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da park halinde motosiklet çalındı
Melih Kadir Yılmaz

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26335 Sokak içerisinde Şeyho Demir’e ait park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Demir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çalınan motosikletin bulunması ve şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman motosiklet
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