Adıyaman’da silahlı çatışma çıktı! Yaralılar var

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu aktarılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şahısların tabancalarla birbirine ateş açtığı olayda 3 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMLARI İYİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öte yandan olay esnasında park halindeki bazı araçlara da kurşun isabet ederek hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman Silahlı çatışma
