HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yangın çıkan binada can pazarı: 30 kişiyi itfaiye kurtardı

Hatay'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yangın çıkan binada can pazarı: 30 kişiyi itfaiye kurtardı

Edinilen bilgilere göre olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın elektrik tesisatı alevlere teslim olarak yandı ve kısa sürede duman binayı kapladı.

Yangın çıkan binada can pazarı: 30 kişiyi itfaiye kurtardı 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 30 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişiyse hastanede tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, apartmanda hasar oluştu.

Yangın çıkan binada can pazarı: 30 kişiyi itfaiye kurtardı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Youtuber gençten çatı katında sanal F-16 eğitimiYoutuber gençten çatı katında sanal F-16 eğitimi
ABD denizaltısı saldırmıştı! İran, batan fırkateynde ölen asker sayısını açıkladıABD denizaltısı saldırmıştı! İran, batan fırkateynde ölen asker sayısını açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın İtfaiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran'da radyasyon tesisi vuruldu! Trump'tan yeni tehdit

İran'da radyasyon tesisi vuruldu! Trump'tan yeni tehdit

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.