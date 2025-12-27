HABER

Adıyaman'da trafik kazaları! 6 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlçedeki ilk kaza, Cirit Meydan Mahallesi Kozluca mevkiinde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki otomobil ile Selvi T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki M.T., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 KİŞİ YARALANDI

İkinci ise kaza ise Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar G. kontrolündeki otomobil ile Beytullah K.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Sude G., ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki kazada yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrerildi.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

