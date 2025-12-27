Adıyaman'da trafik kazaları! 6 yaralı

İlçedeki ilk kaza, Cirit Meydan Mahallesi Kozluca mevkiinde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki otomobil ile Selvi T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki M.T., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 KİŞİ YARALANDI

İkinci ise kaza ise Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar G. kontrolündeki otomobil ile Beytullah K.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Sude G., ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki kazada yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrerildi.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır