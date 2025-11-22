Adıyaman'da trafik kazası! 2 yaralı

Edilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Yenişehir Kavşağında yaşandı. Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden S.C idaresindeki otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada O.P idaresindeki otomobille çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada sürücü S.C. ile aynı otomobildeki S.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır