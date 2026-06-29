Adıyaman'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Şeker Caddesi üzerinde Hassari Ö. idaresindeki motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Hassari Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA