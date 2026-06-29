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Adıyaman'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Şeker Caddesi üzerinde Hassari Ö. idaresindeki motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Adıyaman da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı 1

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Hassari Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman Otomobil motosiklet kazası
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