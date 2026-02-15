Adıyaman'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde Burunçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Tuğba M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden, çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Tuğba M. ile otomobilde bulunan Azize. M., Burak. D., ile Nisa. D., yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılıp sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır